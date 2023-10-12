Новак раскрыл основную задачу ОПЕК+

Опубликовано: 11:15, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Александр Новак заявил, что главная задача ОПЕК+ состоит не в определении цены, а в балансе спроса и предложения. Он добавил, что основная цель заключается в стабильно работе рынка.

Российский вице-премьер Александр Новак, говоря о прогнозах цен на нефть до конца года, назвал прогнозирование стоимости неблагодарным занятием

Он отметил, что задача ОПЕК+ сегодня состоит в балансе спроса и предложения, а не в определении цены.

"Мы обычно не говорим конкретных цифр, потому что это дело неблагодарное. Есть понимание того, что наша задача не в установлении конкретных цифр, а в балансе и долгосрочном понимании, как будет развиваться рынок"

- Александр Новак

Новак заявил, что сегодня основная цель заключается в стабильной работе рынка. Он подчеркнул, что цель будет обеспечиваться благодаря совместным действиям.