Новак: атака на Израиль отразится на энергорынке

Ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на мировой рынок энергоносителей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что эскалация палестино-израильского конфликта может отразиться на мировом энергорынке.
«Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону»
– Александр Новак
Сейчас стоимость декабрьских фьючерcов на нефть Brent составляет $87,75, ноябрьских на WTI – $85,97.