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Новак: атака на Израиль отразится на энергорынке

Новак: атака на Израиль отразится на энергорынке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на мировой рынок энергоносителей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что эскалация палестино-израильского конфликта может отразиться на мировом энергорынке.

«Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону»

– Александр Новак

Сейчас стоимость декабрьских фьючерcов на нефть Brent составляет $87,75, ноябрьских на WTI – $85,97.

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