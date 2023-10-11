Новак: атака на Израиль отразится на энергорынке

Опубликовано: 10:00, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на мировой рынок энергоносителей. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что эскалация палестино-израильского конфликта может отразиться на мировом энергорынке.

«Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону»

– Александр Новак

Сейчас стоимость декабрьских фьючерcов на нефть Brent составляет $87,75, ноябрьских на WTI – $85,97.