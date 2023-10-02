ОПЕК прогнозирует хороший спрос на нефть

Опубликовано: 13:02, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ОПЕК с оптимизмом смотрят в будущее по вопросу спроса на нефть в 2024 году. Ожидается, что глобальный спрос вырастет на 2,3 млн б/с.

Спрос на нефть на мировом рынке устойчивый в этом году, в следующем году тенденция сохранится, поделился генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс на конференции ADIPEC.

"Мы все еще видим спрос на нефть достаточно устойчивым в этом году, как и в прошлом году, по следующему году мы тоже довольно позитивны по мировому спросу"

– генсек ОПЕК

Мировой спрос на нефть, как считают в ОПЕК, увеличится примерно на 2,3 млн б/с. Покупать больше нефти будут страны-участницы ОЭСР, включающие Европу, а также страны Азии и ближневосточного региона.

Ключевым, по убеждению генсека ОПЕК, остается вопрос увеличения инвестиций в нефтегазовый сектор.

Отметим, что в России также ждут роста нефтяных цен на фоне сокращения запасов и сохраняющегося спроса.