У нефти из стран ЕАЭС будет единый паспорт

Опубликовано: 18:57, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже завтра в странах ЕАЭС вступают в силу изменения в техрегламент, который определяет все параметры нефти, транспортируемой и используемой в регионе.

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в техрегламент ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" – теперь у нефти из ЕАЭС будет единый паспорт, сообщает официальный сайт Евразийской экономической комиссии.

Обновленный документ устанавливает периодичность проведения испытаний нефти в рамках современных стандартов техрегламента, а также единые подходы при выпуске нефти и ее обращении на территории Союза, отметили в комиссии.

Также меняются и отдельные положения технического регламента, связанные с формой паспорта, что позволит унифицировать его требования к нефти.

Впрочем, паспорта, оформленные до сегодняшнего дня, пока останутся в силе – они будут действовать до 1 ноября 2023 года.