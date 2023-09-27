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Казахстан останавливает Атырауский НПЗ

Казахстан останавливает Атырауский НПЗ
© Фото: пресс-служба Атырауского нефтеперерабатывающего завода
С 1 октября один из крупнейших казахстанских НПЗ в Атырау останавливают для проведения планового ремонта, власти заверяют, что это не е не отразится на отгрузке нефтепродуктов.

Уже в воскресенье, 1 октября, на одном из крупнейших казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) - Атырауском - начнутся плановые работы, сообщили в пресс-службе завода.

Работы будут проводиться в соответствии с требованиями казахстанского законодательства в области промышленной безопасности по графику, утвержденному министерством энергетики, передает Sputnik Казахстан.

Между тем руководство предприятия заверило, что это никак не отразится на отгрузке нефтепродуктов,

"Остановка производства в период планово-предупредительных работ на АНПЗ не отразится на отгрузке нефтепродуктов. Накопленный запас нефтепродуктов на начало планово-предупредительных работ в резервуарах завода составит 36 тысяч тонн автобензина и 32 тысячи тонн дизельного топлива"

- пресс-служба АНПЗ

Планируется, что после завершения работ предприятие в октябре произведет 16 тыс т бензина и 28 тыс т дизельного топлива, добавили на АНПЗ.

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