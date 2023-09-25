Стали известны подробности взрыва на иранском НПЗ

Опубликовано: 17:27, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При взрыве на НПЗ в иранском Бендер-Аббасе не обошлось без жертв - погиб один человек, еще четверо получили сильные травмы, они госпитализированы.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в иранском Бендер-Аббасе раздался три дня назад, 22 сентября, однако известно о нем стало лишь сегодня, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

Утечка газа, из-за которой и произошел взрыв, не обошлась без жертв и пострадавших: погиб один человек, еще четверо получили серьезные ранения, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.

По сведениям агентства, сдетонировал газовый конденсат, все случилось во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, однако работа предприятия остановлена не была.