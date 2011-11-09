Вестник Кавказа

Аэропорт Магас в Ингушетии модернизируют по нацпроекту

Аэропорт Магас в Ингушетии модернизируют по нацпроекту
© Фото: Telegram-канал Махмуд-Али Калиматова
Международный аэропорт Магас будет модернизирован в рамках нацпроекта "Транспорт" в числе других 75 воздушных гаваней по всей России, рассказал глава Ингушетии.

Ингушский аэропорт Магас пройдет масштабное обновление в рамках нацпроекта "Транспорт", подробности рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Три года назад аэропорт Магас получил статус международного, и в связи с этим появилась необходимость в повышении безопасности полетов и улучшении качества предоставляемых услуг пассажирам "

– глава Ингушетии

Он уточнил, что для проведения работ нужны были средства, выделить которые из регионального бюджета не получилось бы, нужна была помощь федерального правительства.

Руководство Ингушетии подобрали ряд документов и с сопроводительным письмом передали их вице-премьеру Александру Новаку, подробно обосновав необходимость включения аэропорта Магас в программу.

"В результате вопрос, который имеет большую важность для развития транспортной доступности региона, был решен положительно"

– Калиматов

По словам главы Ингушетии, руководство региона активно работает и над расширением географии, причем не только полетов, но и поездок – по автомобильным или железным дорогам".

Напомним, аэропорт Магас находится по адресу Ингушетия, город Сунжа, улица Богатырева Бембулата Берсовича, 5.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1085 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новороссийск даст денег жителю на ремонт машины

Новороссийск даст денег жителю на ремонт машины

Новый ростовский автовокзал набирает популярность

Новый ростовский автовокзал набирает популярность

Иранская рыба пришла в Астрахань

Иранская рыба пришла в Астрахань

РЖД сделали возможной покупку билетов с пересадкой внутри поезда

РЖД сделали возможной покупку билетов с пересадкой внутри поезда

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы