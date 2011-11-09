Аэропорт Магас в Ингушетии модернизируют по нацпроекту

Международный аэропорт Магас будет модернизирован в рамках нацпроекта "Транспорт" в числе других 75 воздушных гаваней по всей России, рассказал глава Ингушетии.

Ингушский аэропорт Магас пройдет масштабное обновление в рамках нацпроекта "Транспорт", подробности рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Три года назад аэропорт Магас получил статус международного, и в связи с этим появилась необходимость в повышении безопасности полетов и улучшении качества предоставляемых услуг пассажирам "

– глава Ингушетии

Он уточнил, что для проведения работ нужны были средства, выделить которые из регионального бюджета не получилось бы, нужна была помощь федерального правительства.

Руководство Ингушетии подобрали ряд документов и с сопроводительным письмом передали их вице-премьеру Александру Новаку, подробно обосновав необходимость включения аэропорта Магас в программу.

"В результате вопрос, который имеет большую важность для развития транспортной доступности региона, был решен положительно"

– Калиматов

По словам главы Ингушетии, руководство региона активно работает и над расширением географии, причем не только полетов, но и поездок – по автомобильным или железным дорогам".

Напомним, аэропорт Магас находится по адресу Ингушетия, город Сунжа, улица Богатырева Бембулата Берсовича, 5.