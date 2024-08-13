Вестник Кавказа

Новак: Москва и Баку рассматривают проекты на Каспийском шельфе

Новак Александр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак заявил, что Москва и Баку рассматривают возможность реализации новых проектов. Он напомнил, что у сторон давние связи в нефтегазовой сфере.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Баку потенциально рассматривают возможность реализации новых совместных проектов.

По его словам, Россия и Азербайджан готовы реализовать проекты на Каспийском шельфе. Он отметил, что Москва и Баку обладают давними связями в нефтегазовой сфере.

Новак напомнил о проекте Шах-Дениз и добавил, что российская компания «Лукойл» имеет почти 20% и вложила большой объем инвестиций.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что у России и Азербайджана есть проекты, которые касаются поставок нефтепродуктов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1190 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – друзья, соседи и союзники

Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – друзья, соседи и союзники

МИД Азербайджана: Баку готов договориться с Ереваном о мире в Москве

МИД Азербайджана: Баку готов договориться с Ереваном о мире в Москве

Ильхам Алиев и Владимир Путин встречаются тет-а-тет

Ильхам Алиев и Владимир Путин встречаются тет-а-тет

Владимир Путин в Баку почтил память Гейдара Алиева и шехидов Азербайджана

Владимир Путин в Баку почтил память Гейдара Алиева и шехидов Азербайджана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы