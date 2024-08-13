Новак: Москва и Баку рассматривают проекты на Каспийском шельфе

Александр Новак заявил, что Москва и Баку рассматривают возможность реализации новых проектов. Он напомнил, что у сторон давние связи в нефтегазовой сфере.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Баку потенциально рассматривают возможность реализации новых совместных проектов.

По его словам, Россия и Азербайджан готовы реализовать проекты на Каспийском шельфе. Он отметил, что Москва и Баку обладают давними связями в нефтегазовой сфере.

Новак напомнил о проекте Шах-Дениз и добавил, что российская компания «Лукойл» имеет почти 20% и вложила большой объем инвестиций.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что у России и Азербайджана есть проекты, которые касаются поставок нефтепродуктов.