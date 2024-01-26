"День тишины" проходит в Азербайджане спокойно

Менее суток осталось до начала выборов президента в Азербайджане. "День тишины" проходит спокойно. Избирательные участки откроются в 08.00 7 февраля.

ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане завершилась подготовка и предвыборная агитация и наступил "день тишины". Завтра, 7 февраля страна выберет президента на внеочередных выборах.

Президентские выборы в Азербайджане организованы согласно Конституции. За их проведением будут следить тысячи наблюдателей - в том числе наблюдатели из других стран и международных организаций. По данным ЦИК Азербайджана, аккредитованы для наблюдения за избирательным процессом 790 международных наблюдателей, это представители 89 стран.

Также на выборы прибывают представители иностранных СМИ. На освещение процесса в Баку и Карабахе от "Вестника Кавказа" аккредитованы главный редактор Мария Сидельникова, глава английской версии Марина Лагутина, глава видеоотдела Дарья Мелехова и фотограф Мария Новоселова.

Согласно сообщениям корреспондентов, "день тишины" в преддверии важного события для страны проходит сегодня в Азербайджане спокойно, без каких-либо инцидентов.

Предстоящие выборы в Азербайджане станут первыми на освобожденных территориях. Жители Карабаха и Восточного Зангезура примут участие в голосовании на президентских выборах впервые за 30 лет.