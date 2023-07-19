Дагестанцам зачитали послание ветеранов войны

Опубликовано: 17:10, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане сегодня прошла церемония вскрытия капсулы времени, которую в далеком 2004 году заложили от имени ветеранов Великой Отечественной войны для грядущих поколений.

В Махачкале сегодня прошла торжественная церемония вскрытия капсулы времени, которую заложили ветераны Великой Отечественной войныв далеком 2004 году – ее текст зачитал председатель совета ветеранов республики Магарам Алиджанов.

"В этот торжественный день старта традиционной республиканской "Вахты памяти - 2004" и в преддверии всенародного праздника - 60-летия Великой Победы - мы, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обращаемся к вам, молодым представителям многонационального дагестанского народа нового XXI тысячелетия… Выражаем уверенность в том, что молодежь республики, храня верность лучшим традициям старших поколений и героическому прошлому наших народов, внесет достойный вклад в социально-экономическое развитие республики, в дело укрепления мира и стабильности, согласия и взаимопонимания в Дагестане"

- говорится в послании

В церемонии участвовал и глава региона Сергей Меликов – он напомнил ее участникам, что в этом году республика будет отмечать 80-летие победы в битве за Кавказ и призвал современную молодежь быть достойным продолжателем традиций народов республики и ее героического прошлого.

"Эта битва безоговорочно сокрушила планы гитлеровцев по захвату Владикавказа, а далее Грозного, Махачкалы, Баку, и последующего выхода через Закавказье на Ближний Восток. По официальным данным, в тех тяжелейших сражениях погибли более 1 млн советских солдат"

- Сергей Меликов

Капсула с посланием ветеранов грядущим поколениям дагестанцев будет храниться на почетном месте в столичном музее боевой славы имени В.В.Макаровой – с ее содержанием сможет ознакомиться любой посетитель музея.