В Дагестане 95-летняя ветеран получила квартиру

Новоселье в центре Махачкалы вскоре отпразднует ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина. Сегодня правительство Дагестана подарило ей квартиру с ремонтом в новом доме.
"У меня сегодня была очень теплая встреча с замечательной женщиной, ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Георгиевной Овериной. Повод был более чем приятный - от лица руководства республики передал ей ключи от новой квартиры"
– Сергей Меликов
Оверина живет в дагестанской столице с 1985 года, работала медсестрой в поликлинике. Уже много лет женщина, которой сейчас 95 лет, на пенсии.
Оверина воспитала троих детей, муж скончался несколько лет назад. Ветеран живет вместе с внуком.
Меликов заверил, что продолжит поддерживать ее и других ветеранов в республике.
"Я бы очень хотел, чтобы все ветераны в Дагестане чувствовали себя комфортно. Заботиться о представителях поколения победителей – наша обязанность"
– Меликов
Отметим, что ветеранов в республике осталось совсем немного, так в Дербенте нет уже ни одного фронтовика. Похожая ситуация и в соседних республиках Северного Кавказа.