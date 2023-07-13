В Дагестане 95-летняя ветеран получила квартиру

Опубликовано: 22:15, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

95-летняя ветеран получила новую квартиру в Махачкале. Ключи ей вручил глава Дагестана.

Новоселье в центре Махачкалы вскоре отпразднует ветеран Великой Отечественной войны Валентина Оверина. Сегодня правительство Дагестана подарило ей квартиру с ремонтом в новом доме.

"У меня сегодня была очень теплая встреча с замечательной женщиной, ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Георгиевной Овериной. Повод был более чем приятный - от лица руководства республики передал ей ключи от новой квартиры"

– Сергей Меликов

Оверина живет в дагестанской столице с 1985 года, работала медсестрой в поликлинике. Уже много лет женщина, которой сейчас 95 лет, на пенсии.

Оверина воспитала троих детей, муж скончался несколько лет назад. Ветеран живет вместе с внуком.

Меликов заверил, что продолжит поддерживать ее и других ветеранов в республике.

"Я бы очень хотел, чтобы все ветераны в Дагестане чувствовали себя комфортно. Заботиться о представителях поколения победителей – наша обязанность"

– Меликов

Отметим, что ветеранов в республике осталось совсем немного, так в Дербенте нет уже ни одного фронтовика. Похожая ситуация и в соседних республиках Северного Кавказа.