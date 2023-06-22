Линия памяти 2023: День памяти и скорби встретили в Москве

"Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, прошла в Москве. На Крымской набережной зажглись 1418 свечей. Так участники акции почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Традиционная акция "Линия памяти" прошла в Москве в парке искусств "Музеон" ко Дню памяти и скорби.

На Крымской набережной были зажжены 1418 свечей - по свече на каждый день Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие все желающие - каждый мог зажечь свечу и почтить память павших. Первую свечу зажег ветеран Великой Отечественной войны.

Представляем фото с акции памяти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"