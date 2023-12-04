Дагестан поможет Саудовской Аравии с медом

Дагестан будет поставлять в Саудовскую Аравию мед, также планируется экспорт современных теплиц. Дагестан и Саудовская Аравия увеличили объем торговли на 40%.

В ходе бизнес-миссии, организатором которой выступил Центр поддержки экспорта в Саудовской Аравии, бизнесмены из Дагестана представили современные теплицы и натуральный мед, сообщает пресс-служба ЦПЭ республики.

Отмечается, что мед и теплицы станут продуктами, которые Дагестан будет экспортировать в королевство. Кроме того, на встрече были представлены предложения по поставкам крупного и мелкого рогатого скота, охлажденных туш и туристический потенциал края.

В ЦПЭ отметили, что объем торговли России и КСА увеличился на 40%, что говорит о большом потенциале для развития торговых отношений между Дагестаном и Королевством.

В организации подчеркнули, что поставки меда и теплиц станут дополнительным стимулом для увеличения объемов торговли.