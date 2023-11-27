Дипломатический триумф Путина на Ближнем Востоке

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ можно назвать дипломатической победой. Два союзника США тепло встретили российского президента.

Поездка президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась на удивление западных стран весьма торжественно организованной. В Абу-Даби российского лидера встретили залпами из пушек и российским триколором в небе. Оба лидера арабских стран Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Мухаммед бен Салман встречали Путина у входов своих дворцов с ковровыми дорожками.

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Путин назвал отношения с Саудовской Аравией дружескими. В Эмиратах ему подарили мозаику, а сам президент России вручил Аль-Нахайяну картину. В отношениях с саудитами были разные этапы, но сейчас "ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений", подчеркнул Владимир Путин. Эр-Рияд рад сближению с Россией. Мухаммед бен Салман назвал Путина "дорогим и особенным гостем на саудовской земле", добавив, что верит в широкие перспективы отношений. "Перед нами открыты большие возможности, используя которые мы сможем проделать важную работу на благо всего мира", сказал он. Аль-Нахайян, в свою очередь отметил, что отношения ОАЭ и России носят "исторический характер".

Экономика

Значение Эмиратов и Саудовской Аравии для России во всех планах растет. Как подчеркнул Путин, ОАЭ - главный торговый партнер России в регионе. Товарооборот вырос на 67% за год и достиг почти $10 млрд. С Саудовской Аравией контакты поскромнее - около $2 млрд. Но с саудитами Москва фактически регулирует цены на нефть, так как две страны - крупнейшие поставщики "черного золота" на мировой рынок. КСА и РФ уже договорились о дальнейшем сокращении производства в 2024 году на 1 млн баррелей. Сотрудничество по линии ОПЕК+ касается и эмиратцев.

Помимо нефтяного сектора, можно отметить сельское хозяйство и ВПК. Саудиты закупают у России пшеницу и интересуются удобрениями. Российский президент даже привез с собой и представил бен Салману бизнесмена Дмитрия Мазепина, занимающегося экспортом удобрений, сообщив о возможности создать "большую совместную компанию" в этой сфере. В ВПК Россия плотно работает с ОАЭ: российские компании участвуют в выставке военной продукции IDEX и Авиа-космическом салоне Dubai Airshow. Эмираты ранее приобрели у России ракетные системы "Корнет" и "Панцирь", сейчас интересуются танками Т-90 и другими видами техники.

Сотрудничество с КСА идет не только по линии согласования цен на нефть. Есть перспективы реализации совместных проектов и взаимных инвестиций. Например, саудовская компания Kingdom Holding в прошлом году инвестировала свыше полумиллиарда долларов в "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром". В начале нулевых "Стройтрансгаз" реализовал проекты в КСА по транспортировке нефти с месторождения "Шейба" в пустыне Руб-эль-Хали на нефтеперерабатывающий завод в городе Абкейк.

Политика

По международным вопросам у России и лидеров арабского мира много точек соприкосновения. С недавних пор ОАЭ и КСА стали членами БРИКС. Путин уже ждет их лидеров на предстоящем саммите в Казани в 2024 году. Он также отдельно пригласил Мухаммеда бен Салмана в Россию, и тот пообещал "непременно" приехать. Эмиратский президент в этом году уже посещал Санкт-Петербург.

КСА и ОАЭ ощущают на себе давление со стороны США. Администрация Байдена и демократы осудили их действия в Йемене. Разведка США обвиняет бен Салмана в нарушении прав человека и убийстве журналиста Джамала Хашукджи. При этом отношения с Россией строятся на принципе невмешательства во внутренние дела.

Кроме того, ОАЭ, КСА и Россия обеспокоены ситуацией в Палестине и надеются добиться прекращения огня. Все три страны поддерживают палестинскую государственность и осуждают оккупацию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля. ОАЭ передали в СБ ООН резолюцию по прекращению огня в Газе. Как передал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, бен Салман и Путин обсуждали тему Палестины.

Переговоры в Абу-Даби длились два часа, в Эр-Рияде - три. В целом, визит Путина в страны Залива можно считать дипломатической победой России.