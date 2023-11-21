Путин совершает исторический визит на Аравийский полуостров

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В честь визита российского лидера над Дубаем пролетели самолеты с газовыми шлейфами, расцвеченными в цвета российского флага.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби проходят переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Перед началом консультаций во дворце Каср аль‑Ватан состоялась официальная церемония встречи главы российского государства президентом страны.

Переговоры проходят с участием делегаций. С российской стороны в них принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, помощники президента Максим Орешкин, Юрий Ушаков и Игорь Левитин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

"Сегодня наши отношения благодаря Вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с Вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И, действительно, Объединенные Арабские Эмираты главный торговый партнер России в арабском мире"

- Владимир Путин

На повестке дня переговоров – состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.

В ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Владимир Путин сообщил, что обсудит с ним палестино-израильский конфликт и проинформирует об украинском кризисе.

"Мы сотрудничаем на международной арене. ОАЭ вносят и огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН. Конечно, мы обсудим с Вами ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего в арабо-палестино-израильском конфликте. Безусловно, проинформирую Вас о ситуации в сфере украинского кризиса"

- Владимир Путин

Российский лидер в ходе переговоров пригласил президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казань в октябре следующего года, когда Россия будет председательствовать в организации.

"В 2024 году Россия председательствует в этой организации. Мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года"

- Владимир Путин

Также президент России на встрече с президентом ОАЭ отметил сотрудничество стран по линии ОПЕК+ и в гуманитарной сфере, поблагодарив за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма.

"Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим - посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма"

- Владимир Путин

Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился более чем на 67% в прошлом году, а в 2023-м может быть еще больше, заявил на встрече с коллегой российский президент.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности"

- Владимир Путин

Это отметил и Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, который высоко оценил личную роль Владимира Путина в развитии двусторонних отношений.

"В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику"

- Аль Нахайян

Что касается ненефтяного торгового оборота, то за 2022 год он вырос между двумя странами почти на 109%: этот беспрецедентный скачок говорит об особом характере отношений между нашими странами, добавил Аль Нахайян.

Затем Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян начали рабочий завтрак, в ходе которого пообщаются тет-а-тет.

Россия вернулась на Ближний Восток

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что визит Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию доказывает наличие отклика региональных лидеров на российскую позицию по ключевым вопросам. "Можно констатировать, что Россия основательно вернулась на Ближний Восток. Это касается и результатов контртеррористических действий в Сирии. Это касается и углубления отношений России с традиционными партнерами. Это касается и нового этапа отношений с такими странами, как Саудовская Аравия", - сказал он.

"Мы знаем, что во времена Советского Союза десятилетиями отношения между СССР и Королевством Саудовская Аравия отсутствовали. Они возобновились после образования Российской Федерации, но до середины 2010 развивались по инерции, носили формальный характер, чего нельзя сказать о тенденциях последних 5-10 лет. Текущий этап показывает, что перспективы наших отношений далеки не то что от полной реализации, но даже от понимания, где находятся ограничивающее их рамки. Это касается и экономического сотрудничества, и культурного взаимодействия, и политических контактов по вопросам регионального и глобального характера. Тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, еще больше способствуют новому уровню координации России с Саудовской Аравией и ОАЭ", - обратил внимание Турал Керимов.

"В парадигме мира после февраля 2022 года визит Владимира Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд является показателем того, что никто в мире не собирается действовать в ущерб своим интересам. Против своих интересов готовы идти только государства западного лагеря – США и их непосредственные союзники в НАТО – а все остальные страны, в том числе страны Ближнего Востока, выбирают путь развития связей со всеми центрами силы. Судя по процессам, происходящим на Ближнем Востоке, в ближайшие годы регион станет самостоятельным центром глобальной силы. Поэтому ближневосточным лидерам выгодно углублять отношения с Россией, Китаем и Африкой, а внутри региона нормализовать контакты с соседями, как с тем же Ираном", - сообщил востоковед.

"Уникальность нашей страны в плане ее международной политики на Ближнем Востоке как великой державы заключается в том, что у России стабильные, предсказуемые, долгосрочные и взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения почти со всеми странами региона. С учетом того, что ОАЭ и Саудовская Аравия сейчас входят в тройку самых суверенных арабских государств на Ближнем Востоке, не считая Катара, значение отношений с ними переоценить невозможно. Эти отношения будут входить в список приоритетов Москвы", - заключил Турал Керимов.