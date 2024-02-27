Вестник Кавказа

Число турпоездок на Юг России станет еще больше

Красная поляна
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития РФ сообщили, что количество туристических поездок на Юг России будет только расти. По его словам, к 2030 году их число увеличится в 2 раза.

Министр экономического развития России Максим Решетников предрек увеличение количества туристических поездок на Юг России к 2030 году.

"Продолжится спрос на поездки на Юг. К 2030 году число турпоездок увеличится в два раза с учетом новых регионов, а значит - вырастет пассажирский трафик и на железной дороге, и на автомобильной дороге"

- Максим Решетников

Глава ведомства отметил, что растущий спрос на поездки на Юг страны потребует наращивания номерного фонда - почти 90 тыс номеров дополнительно. Он добавил, что в планах регионов пока 82 тыс.

При этом Решетников подчеркнул, что для полноценной реализации экономического потенциала Юга России необходимо отказаться от ограничений в энергетике, ЖКХ, транспорте.

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