Новый курорт в Дагестане станет ведущим курортом проекта "Пять морей"

Каспийский туристический кластер в Дагестане будет жемчужиной проекта "Пять морей" и точкой роста для всего Северного Кавказа, рассказал Решетников.

О перспективах нового морского курорта, получившего название Каспийский прибрежный кластер, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В рамках проекта "Пять морей" создаем курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане. Мы рассчитываем, что Каспийский прибрежный кластер, скорее всего, будет номером один среди пяти курортов. Потому что он проработанный: мы уже два года вместе с республикой работаем, учли весь опыт, в том числе и ошибки"

– Решетников

Министр также отметил, что туристический объект в Дагестане поможет экономическому росту всего СКФО.

"Это будет точка роста для всего Кавказа"

– Решетников

Дагестан сегодня самый популярный у туристов регион Северного Кавказа, запуск нового курорта на море позволит значительно нарастить турпоток.