Новый курорт в Дагестане станет ведущим курортом проекта "Пять морей"

О перспективах нового морского курорта, получившего название Каспийский прибрежный кластер, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"В рамках проекта "Пять морей" создаем курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане. Мы рассчитываем, что Каспийский прибрежный кластер, скорее всего, будет номером один среди пяти курортов. Потому что он проработанный: мы уже два года вместе с республикой работаем, учли весь опыт, в том числе и ошибки"
– Решетников
Министр также отметил, что туристический объект в Дагестане поможет экономическому росту всего СКФО.
"Это будет точка роста для всего Кавказа"
– Решетников
Дагестан сегодня самый популярный у туристов регион Северного Кавказа, запуск нового курорта на море позволит значительно нарастить турпоток.