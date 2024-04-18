Вестник Кавказа

В России могут появиться сети модульных отелей

В России могут появиться сети модульных отелей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сети модульных отелей, работающих по франшизе, могут быть запущены в России. Идею выдвинули в Минпромторге, это должно помочь привлечению инвесторов.

В России может стать больше модульных отелей, могут появиться сети, работающие по франшизе, сообщил на форуме "Путешествуй!" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"…Был период какого-то романтизма, когда все решили попробовать с модульными отелями, потом мы видели, что часть (инвесторов) отказалась, кто-то не справился и так далее. Поэтому исходите из того, что правильнее, если это будут какие-то сети, франшизы, пусть даже региональные"

– Решетников

Министр добавил, что в 2024 году регионы получили на строительство модульных отелей почти 9 млрд рублей, при этом по состоянию на май в эксплуатацию введено очень небольшое количество объектов. До конца года в стране должны быть открыты сотни модульных отелей на 13,5 тыс номеров.

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