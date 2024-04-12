Глэмпинг в Архызе вошел в число лучших глэмпингов России

Аналитики OneTwoTrip по оценкам и отзывам клиентов назвали топ-10 лучших российских глэмпингов. В список попали Архыз, Байкал, Финский залив, Териберка и другие интересные локации.

В число десяти лучших глэмпингов России вошел Moon Glamp в Карачаево-Черкесии. Рейтинг составлен онлайн-сервисом бронирования путешествий OneTwoTrip.

Отдых на природе, но с комфортом в красивом шатре или шалле с удобствами - такой вид отдыха называется глэмпинг и набирает популярность в России. По отзывам отдыхающих был составлен рейтинг лучших локаций для красивого отдыха на природе. Первое место и 10 из 10 баллов набрал «Майтри кэмп» на берегу Финского залива в Ленинградской области. Следом идут тверская «Ямская слобода», «Аврора Вилладж» и «Териберка Тур» в Мурманской области, «Северный Крым» под Петербургом, «Долина мечтателей» на Байкале, псковский глэмпинг SKY Ranch, карельский Lago Lagoda, кубанская «Малина» в Кореновском районе и глэмпинг Moon Glamp в Архызе.

Единственный глэмпинг на Кавказе попал в список с оценкой 8,7. Сферообразные домики со всеми удобствами, камином и терассой подходят для отдыха в любое время года. Туристам открывается вид на красивый горный пейзаж, возможности для хайкинга и конных прогулок. Глэмпинг находится недалеко от горнолыжного курорта «Архыз».