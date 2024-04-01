Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесию посетило более миллиона туристов с начала года

Карачаево-Черкесию посетило более миллиона туристов с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поток в Карачаево-Черкесию значительно вырос по сравнению с прошлым годом. За первый квартал этого года республику посетили свыше 1,1 млн путешественников.

Туристы массово устремились в Карачаево-Черкесию. Только за первые три месяца этого года в республику приехали свыше 1,1 млн путешественников, что на 10% больше такого же периода в прошлом году. Информацию об этом распространило министерство туризма и курортов региона.

"Туристический поток на курорты нашей республики с начала этого года составил 1 152 511 человек, рост по сравнению с первым кварталом 2023 года — 10%. Всего по итогам года ожидаем где-то 2 миллиона 250 тысяч туристов"

- Минтуризма КЧР

Сообщается, что росту туристического потока способствует развитие инфраструктуры региона и появление новых объектов для посещения путешественников.

Как сообщают в ведомстве, глава региона Рашид Темрезов поручил правительству республики модернизировать имеющиеся туристические объекты.
"Глава республики Рашид Темрезов поставил задачу модернизировать туристическую отрасль региона, постоянно работать над повышением качества услуг, предоставляемых на курортах"

– Минтуризма КЧР

По данным властей, в прошлом году регион посетили свыше 2,1 млн гостей.

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