Карачаево-Черкесию посетило более миллиона туристов с начала года

Туристы массово устремились в Карачаево-Черкесию. Только за первые три месяца этого года в республику приехали свыше 1,1 млн путешественников, что на 10% больше такого же периода в прошлом году. Информацию об этом распространило министерство туризма и курортов региона.
"Туристический поток на курорты нашей республики с начала этого года составил 1 152 511 человек, рост по сравнению с первым кварталом 2023 года — 10%. Всего по итогам года ожидаем где-то 2 миллиона 250 тысяч туристов"
- Минтуризма КЧР
Сообщается, что росту туристического потока способствует развитие инфраструктуры региона и появление новых объектов для посещения путешественников.
Как сообщают в ведомстве, глава региона Рашид Темрезов поручил правительству республики модернизировать имеющиеся туристические объекты.
"Глава республики Рашид Темрезов поставил задачу модернизировать туристическую отрасль региона, постоянно работать над повышением качества услуг, предоставляемых на курортах"
– Минтуризма КЧР
По данным властей, в прошлом году регион посетили свыше 2,1 млн гостей.