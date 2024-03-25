Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия вдвое нарастит номерной фонд "Архыза"

Карачаево-Черкесия вдвое нарастит номерной фонд "Архыза"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт "Архыз" в этом году откроет новые гостиницы и коттеджные комплексы. Курорт планирует создать до 2 тыс дополнительных мест размещения.

Власти Карачаево-Черкесии намерены значительно увеличить номерной фонд курорта "Архыз". До конца этого года планируется открыть новые отели, в которых смогут разместиться до 2 тыс туристов. Информацию об этом распространило министерство туризма и курортов республики.

"На сегодняшний день на территории "Архыза" функционирует более 2,1 тыс. мест. А до конца 2024 года планируется запустить гостиницы, коттеджный комплекс и апарт-отель общей вместимостью около 2 тыс. мест"

– Министерство туризма и курортов КЧР

Уточняется, что благодаря этому, курорт нарастить количество номером почти двое.

В планах у властей увеличить номерной фонд до 8,6 тыс мест.

Сейчас на курорте функционируют порядка сотни отелей, баз отдыха и пансионатов.

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