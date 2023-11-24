Курорты Архыз и Домбай привлекут туристов новой инфраструктурой

Власти КЧР планируют обновить и дополнить инфраструктуру курортов Домбай, Архыз и Софийской поляны. Здесь появятся новые канатные дороги, горнолыжные трассы, также внимание будет уделяться развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, разработке единого архитектурного стиля.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии активно развивается туризм, а власти большое внимание уделяют развитию курортов, таких как Домбай, Архыз и Софийская поляна. Планы по созданию мастер-планов для этих курортов обещают новые перспективы для туристической индустрии региона.

"Изучили и провели анализ территории курорта Домбай - порядка 2 400 гектаров, Архыза и Софийской поляны - более 11 тысяч гектаров. Определили баланс землепользования, учли природные и техногенные риски, предложили концепцию развития для каждой территории. Уже в апреле будет готов мастер-план субкластера ВТРК "Архыз", к июлю планируем завершить разработку мастер-плана Домбая"

– замгендиректора института развития "Кавказ. РФ" Николай Гончаров

Развитие курорта Домбай

Далее он напомнил, что Домбай пользуется популярностью у туристов еще с советских времен. Сейчас здесь есть все для активного отдыха. Однако планируется модернизация инфраструктуры.

"В рамках разработки мастер-плана для Домбая планируется модернизация инфраструктуры, строительство новых гостиниц и ресторанов, а также создание развлекательных центров. Эти шаги направлены на привлечение большего числа туристов и создание комфортных условий для отдыха"

– Николай Гончаров

Территория села Архыз

Село Архыз, расположенное в живописной долине, также является популярным направлением для любителей горного туризма. В рамках разработки мастер-плана для этой территории планируется развитие экотуризма, создание трекинговых маршрутов и оздоровительных комплексов.

Чем привлечет туристов Софийская поляна

Софийская поляна – еще одно перспективное направление для развития туризма в Карачаево-Черкесии. Здесь планируется создание спа-курортов, оздоровительных центров и пешеходных маршрутов.