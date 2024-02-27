Путин призвал сделать отдых в России более доступным

Владимир Путин заявил о необходимости сделать отдых для россиян в стране более доступным. Он напомнил о курортах на Черном и Азовском морях.

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости сделать отдых для россиян внутри страны более доступным. Он призвал сделать его доступным и с высоким уровнем комфорта.

Президент напомнил, что курорты, расположенные на Черном и Азовском морях, являются традиционными и любимыми местами отдыха. Путин добавил, что туризм – одна из основных отраслей экономики юга России.

Глава государства еще раз рассказал о запуске масштабного проекта "Пять морей", в который также войдут Азовский и Черноморский регионы. Планируется создать современные гостиничные комплексы.

"Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе - пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта"

- Владимир Путин