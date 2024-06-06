Северный Кавказ удвоит турпоток к 2030 году

Республики Северного Кавказа у 2030 году смогут принимать в два раза больше туристов. Для достижения данной цели планируется наращивать и усовершенствовать инфраструктуру региона.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России к 2030 году регион сможет принимать вдвое больше туристов, чем в настоящее время.

«Мы видим сейчас по активности, насколько востребован регион. Безусловный лидер — Дагестан, здесь почти трехкратный рост. Кавказ уже сейчас достиг цели, поставленной президентом, — 5% доля туризма в ВВП. В некоторых регионах, кстати, больше. Считаем, что округ может расти дальше и, по оценкам, число турпоездок должно вырасти еще в два раза к 2030 году»

– министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отметим, что один из ключевых моментов в развитии туризма на Северном Кавказе – это диверсификация туристического продукта. Регион может предложить разнообразные виды отдыха: горнолыжные курорты, экотуризм, культурные маршруты, гастрономический туризм и многое другое. Это позволит привлечь различные категории туристов и сделать отдых на Кавказе доступным и интересным для каждого.

Для увеличения потока туристов необходимо развивать инфраструктуру региона. Строительство новых гостиниц, ресторанов, туристических маршрутов, а также улучшение транспортной доступности – важные шаги на пути к привлечению большего числа посетителей.