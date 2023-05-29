Чечня получит купюры 5 и 10 рублей в июне

Опубликовано: 13:50, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Чечне использование новых купюр 5 и 10 рублей начнется в июне. Тогда "бумажные" рубли поступят в местные банки и разойдутся среди населения. Монеты также останутся в использовании.

В банки Чечни в начале лета поступят новые купюры номиналом 5 и 10 рублей. Новые купюры завозят в регионы России в разное время. В июне "мелкие" купюры войдут в оборот в республике.

Купюры 5 и 10 рублей - не новость для России, около 20 лет назад они были в ходу, однако быстро изнашивались. Банк России принял решение заменить их на монеты - производство таких денег дороже, но использовать их можно значительно дольше. Сегодня технологии позволяют печатать износостойкие банкноты, их себестоимость ниже, чем у монет.

Управляющий отделением ЦБ РФ по Чечне Иса Тамаев уточнил, что в июне 5-рублевые и 10-рублевые купюры поступят в банки, оттуда распространятся по кассам торгово-сервисных предприятий, после чего войдут в активный оборот.

Теперь мелочь вновь будет бумажной, но это не означает, что нельзя будет использовать монеты аналогичного номинала. В обороте в России будут как бумажные, так и металлические деньги.

Отметим, что монеты многие россияне считают не самой удобной наличностью из-за их веса. Поэтому зачастую дорогие в производстве монеты граждане оставляют дома, ссыпая мелочь из кошелька в копилку.