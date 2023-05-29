Чечня получит купюры 5 и 10 рублей в июне

В банки Чечни в начале лета поступят новые купюры номиналом 5 и 10 рублей. Новые купюры завозят в регионы России в разное время. В июне "мелкие" купюры войдут в оборот в республике.
Купюры 5 и 10 рублей - не новость для России, около 20 лет назад они были в ходу, однако быстро изнашивались. Банк России принял решение заменить их на монеты - производство таких денег дороже, но использовать их можно значительно дольше. Сегодня технологии позволяют печатать износостойкие банкноты, их себестоимость ниже, чем у монет.
Управляющий отделением ЦБ РФ по Чечне Иса Тамаев уточнил, что в июне 5-рублевые и 10-рублевые купюры поступят в банки, оттуда распространятся по кассам торгово-сервисных предприятий, после чего войдут в активный оборот.
Теперь мелочь вновь будет бумажной, но это не означает, что нельзя будет использовать монеты аналогичного номинала. В обороте в России будут как бумажные, так и металлические деньги.
Отметим, что монеты многие россияне считают не самой удобной наличностью из-за их веса. Поэтому зачастую дорогие в производстве монеты граждане оставляют дома, ссыпая мелочь из кошелька в копилку.