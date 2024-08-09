Вестник Кавказа

Частный самолет потерпел крушение на Ставрополье

крушение самолета “Злин-42“
© Фото: сайт Южной транспортной прокуратуры
В воскресенье на Ставрополье разбился легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб один человек.

Сегодня в Ставропольском крае рухнул частный легкомоторный самолет. Об этом сказано в заявлении, распространенном 18 августа МЧС России.

В результате происшествия погиб пилот.

Согласно предварительной информации, воздушное судно "Злин-42" рухнул, выполняя тренировочный полет. Это произошло примерно в полутора километрах от аэродрома "Рыздвянный".

В ведомстве отметили, что среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.

Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего.

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