Частный самолет потерпел крушение на Ставрополье

В воскресенье на Ставрополье разбился легкомоторный самолет. В результате происшествия погиб один человек.
Сегодня в Ставропольском крае рухнул частный легкомоторный самолет. Об этом сказано в заявлении, распространенном 18 августа МЧС России.
В результате происшествия погиб пилот.
Согласно предварительной информации, воздушное судно "Злин-42" рухнул, выполняя тренировочный полет. Это произошло примерно в полутора километрах от аэродрома "Рыздвянный".
В ведомстве отметили, что среди людей, находившихся на земле, никто не пострадал.
Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего.