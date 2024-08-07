Парапланерист погиб после падения в Ставропольском крае

Упавший на Ставрополье парапланерист получил множественные травмы. Мужчину отвезли в больницу, однако спасти его не удалось.

В Ставропольском крае погиб мужчина, рухнувший на параплане сегодня днем. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Предгорного округа, в котором и произошла трагедия.

"Николай Клименко был спасателем в Минераловодском управление по ЧС, спасал жизни многих людей, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось. Он скончался от множественных травм"

– Николай Бондаленко

Что произошло?

В четверг днем поступила информация о падении парапланериста на горе Юца. Мужчину с различными травмами доставили в больницу. Врачи диагностировали у него множественные переломы.