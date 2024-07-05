Под Коломной потерпел крушение SSJ-100 авиакомпании "Газпром Аэро"

Сегодня днем в Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet – он летел после ремонта с завода и направлялся в столичный аэропорт "Внуково", но по невыясненным пока причинам рухнул в лесу под Коломной в районе деревни Апраксино.

Пассажирский самолет, на борту которого находился только экипаж, сегодня разбился недалеко от подмосковной Коломны в лесу в районе деревни Апраксино, рядом с деревней Карасево, сообщили в экстренных службах.

"Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб"

- МЧС России

На место крушения уже выехал глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев. Также на место катастрофы вылетел глава Росавиации Дмитрий Ядров. Место падения авиалайнера оцеплено, там работают представители экстренных служб, которые выясняют причины ЧП, передает РИА Новости.

Пассажиров в самолете не было, а его экипаж составлял три человека – два пилота и штурман. По предварительной информации, все они погибли. Жертв среди населения при крушении самолета нет, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Самолет выполнял полет без пассажиров, подтвердили и в Росавиации. Он принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Спасатели предположили, что потерпел крушение полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet 100NEW-95, однако эту версию опровергли в пресс-службе Минпромторга РФ, отметив, что крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Что касается Sukhoi Superjet 100NEW-95, то он проходил летные испытания в районе Жуковского, после завершения которых совершил успешную посадку.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уже возбудило уголовное дело по факту крушения авиалайнера, расследованием авиакатастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации. Также к расследованию аварии подключатся специалисты разработчика и производителя, которые окажут все необходимое содействие, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), добавив, что авиаинцидент произошел с самолетом, выпущенным еще в 2014 году.