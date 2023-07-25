Крах Boeing? Авиакатастрофы, судебные иски и прибыль

31 июля компания объявила о назначении нового исполнительного директора Роберта Ортберга, которому предстоит нелегкий путь по восстановлению сильно пошатнувшейся репутации американской корпорации. Что не так с ”Боингами”, почему все больше людей бояться на них летать и ждет ли компанию кризис - рассказываем в этом материале.

Во втором квартале 2024 года, согласно финансовой отчетности компании ”Боинг”, операционные убытки одного из крупнейших в мире производителей авиатехники, в том числе пассажирских самолетов, на которых выполняют рейсы большинство авиакомпаний в мире, составили почти полтора миллиарда долларов.

Что происходит с ”Боингами"?

2024 год оказался чрезвычайно плохим для американской компании Boeing. Корпорация утопает в судебных исках, подвергается проверкам Федерального управления гражданской авиации, атакуется осведомителями и теряет прибыль. И виной этому не что иное, как проблемы с самолетами: более 30 случаев всевозможных сбоев и технических неисправностей с ”Боингами” были зафиксированы с начала года. У ”Боингов” по всему миру огромное количество проблем: отваливается обшивка фюзеляжа, выпадают двери, трескаются иллюминаторы, отказывают двигатели, отскакивают шасси, заклинивают педали и протекают топливные баки.

С чего все началось?

Проблемы ”Боинга” начались гораздо раньше, в 2018 году, когда 189 человек погибли в результате крушения ”Боинга” 737 МАX в Яванском море. В следующем году еще 157 человек погибли при крушении самолета той же модели в Эфиопии. В результате двух трагедий, управления гражданской авиации более 50 стран мира отменили рейсы, выполняться которые должны были на Boeing 737 MAX.

В результате американская корпорация лишилась заказов на 1000 ”Боингов” 737. Россия, в частности, отказалось от покупки 35 самолетов. Убытки от отказа авиакомпаний пользоваться проблематичным самолетом составили более $ 20 млрд. Более 150 исков были поданы в отношении компании, в том числе и от семей людей, погибших в двух авиакатастрофах.

”Боинг” - мошенники?

24 июля 2024 года ”Боинг” призналась в мошенничестве. Правда, в рамках сделки с Министерством юстиции США, которое занималось делом авиагиганта. Руководство Boeing обмануло Федеральное управление гражданской авиации, которое проверяло ”Боинги-737” на их пригодность к полетам. Признав вину, компания ”Боинг” избежала длительного публичного судебного процесса, который мог еще сильнее усугубить положение американской корпорации. По сделке с американским Министерством Юстиции ”Боинг” должен выплатить штраф, $ 243,6 млн, а также вложить $ 455 млн в программы по обеспечению качества и безопасности своих авилайнеров.

Что не так с самолетами ”Боинг”?

Компании Boeing, основанная в 1916 году, за десятки лет работы удалось создать безупречную репутацию надежного производителя авиационной техники, как гражданского, так и военного назначения. Несмотря на огромную прибыль и популярность по всему миру, корпорация на первое место всегда ставила надежность и качество своей продукции. Однако все изменилось в начале 2000х годов, когда ”Боинг” столкнулся с активным конкурентом, французской компанией Airbus, которой удалось стать лидером на рынке.

В итоге политика компании ”Боинг” изменилась. По словам многочисленных осведомителей из самой корпорации, сроки создания новых лайнеров сжимались, а контроль качества с годами ухудшался. Вместо качества на первое место вышла прибыль, проблемы накапливались, в итоге вылившись в авиакатастрофы и многочисленные технические дефекты. На сегодняшний день от проблем страдают такие модели самолетов ”Боинг”, как:

Boeing 737 MAX

Boeing 737

Boeing 787 Dremliner

Boeing 757

Boeing 777.

Еще один удар корпорация нанесла себе во время пандемии Covid-19, отказавшись от услуг многих специалистов, в том числе опытных инженеров и пилотов.

И проблемы у ”Боинга” не только с гражданскими лайнерами: космический корабль корпорации, Starliner, создание которого обошлось в миллиард долларов, в июне 2024 года совершил первый пилотируемый полет, отправив на МКС двух американских астронавтов. Однако из-за сложностей, возникших после стыковки ”Старлайнера”, астронавты не могут пока вернуться на Землю, застряв на МКС.

Кризис ”Боинга”?

С 2019 года компания Boeing потеряла $ 32 млрд. Затраты компании на урегулирование разбирательств, замедление производства и уход потенциальных покупателей наносят серьезные удары по корпорации. Казалось бы, ”Боинг” переживет кризис, однако, на самом деле, все не так просто. Boeing - важнейшая в американской и в мировой авиапромышленности компания, отказаться от услуг и продукции которой не так просто.

Единственный конкурент ”Боинг” - это французский ”Аэробус”, у которого только на 2024 год более 24 тысяч заказов.

Пилоты получают лицензию на управление либо ”Боингом”, либо ”Аэробусом”, и поэтому с уходом ”Боинга” мир лишится значительной части опытных пилотов, на переподготовку которых уйдет время, что, в свою очередь, чревато колоссальными убытками многочисленных авиакомпаний.

Фактически, для корпорации Boeing нет регулирующего органа: Федеральное управление гражданской авиации недостаточно финансируется для того, чтобы проводить регулярные проверки и следить за тем, чтобы Boeing выполнял требования, предъявляемые к контролю качества.

Несмотря на убытки, прибыль аэрокосмической компании Boeing, колоссальная: в первом квартале 2024 года она составила более $ 16,5 млрд, а капитализация корпорации - более $ 100 млрд.

По состоянию на 2023 год, 37% прибыли компания получила по государственным контрактам, в том числе и за поставку военного оборудования за границу.

Другими словами, хотя новости о компании ”Боинг” и кажутся довольно мрачными, кризис корпорации, скорее всего, не затянется слишком надолго. С мая 2024 года акции компании показывают стабильный рост, а выбор нового исполнительного директора, опытного руководителя с образованием инженера-механика, как и заявления о том, что ситуация взята под контроль, скорее всего, успокоят потенциальных покупателей ”Боингов” и авиапассажиров по всему миру.