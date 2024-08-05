Авиалинии Франции хотят начать летать в Бейрут

С завтрашнего дня две французские авиакомпании планируют снова отправлять свои самолеты из Парижа в Бейрут. Запрет был связан с ситуацией в ближневосточном регионе.

Два французских авиаперевозчика Air France и Transavia France хотят возобновить полеты в ливанскую столицу в скором времени, рассказали СМИ Франции.

Ограничение рейсов в Бейрут связано с нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке. Сотрудники авиакомпаний активно следят за ситуацией в регионе и оценивают возможность возобновления воздушного сообщения. В планах запуск самолетов в Ливан из аэропорта Парижа Руасси-Шарль-де-Голль намечен на 15 августа.

Ранее несколько других европейских авиаперевозчиков отказались летать в Бейрут из-за накаленной обстановки. Среди них – авиалинии Италии ITA Airways и немецкая компания Lufthansa Group. Армения и Россия отказались отменять рейсы в Леван и Израиль, пока небо над этими странами открыто.