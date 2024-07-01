Бедность в Армении держится на уровне 24%

Почти четверть населения Армении живет за чертой бедности. По данным за прошлый год уровень бедности в стране составил 23,7%.

В Армении сохраняется высокий уровень бедности населения, в 2023 году он составил 23,7%, следует из предварительных данных Статкомитета страны.

В 2022 году бедного населения в Армении было немного больше - 24,8%. При этом разрыв между уровнем жизни горожан и сел был и остается очень значительным.

Отметим, что уровень бедности в Армении считают, беря в расчет продуктовую корзину, разработанную не армянским Минздравом, а Всемирным Банком, что улучшает статистику, так как корзина Минздрава оценивается в $105, а Всемирного Банка - в менее $95.