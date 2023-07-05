Байден нашел кандидата на пост генсека НАТО

Опубликовано: 10:39, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США назвал наиболее приемлемую кандидатуру на пост генсека НАТО в следующем 2024 году – по его мнению, на этот пост лучше всего подходит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент США Джо Байден уверен: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – самая лучшая кандидатура для того, чтобы возглавить НАТО в 2024 году, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники в альянсе.

Американский лидер пытался убедить немецкого политика встать во главе НАТО из-за опасений, что достойной замены нынешнему генсеку блока Йенсу Столтенбергу за предстоящие 12 месяцев найти не удастся, утверждает источник.

"У нас будет проблема в следующем году, потому что становится очевидно, что ситуация не станет лучше", - добавил другой источник издания, передает ТАСС.

Между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла "прочная связь", которая позволила укрепить трансатлантическое взаимодействие по вопросам Китая, Украины и климата, и глава ЕК сейчас "полагается на Вашингтон в вопросах разведданных", что означает отказ от прежнего подхода, когда основной считалась информация от европейских разведывательных ведомств, отмечается в статье.