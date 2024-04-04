Делегация НАТО обсудила вопросы сотрудничества с Арменией

В Армении побывала с визитом делегация НАТО. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны республики.
"В Армению 5-6 ноября с рабочим визитом прибыла делегация под руководством заместителя начальника штаба верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, вице-адмирала Гунштейна Бруасдала (Норвегия)"
– пресс-служба министерства
Во время поездки представители Североатлантического альянса провели переговоры с руководством Минобороны РА.
"Делегация провела встречи с заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майором Артуром Ерояном и начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левоном Айвазяном"
– армянское ведомство
Стороны поговорили о текущем уровне сотрудничества и перспективах дальнейшего взаимодействия. Кроме того, делегацию НАТО проинформировали об оборонных реформах в республике.