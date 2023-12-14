Азербайджан закладывает ореховые сады в Ходжавенде

Освобожденные территории Азербайджана превращаются в сады. В Ходжавенде идет закладка третьего крупного орехового сада.

Озеленение освобожденных и очищенных от сепаратистов территорий Азербайджана стартовало, следует из репортажа канала AzTV.

На территориях проводится высадка культурных растений, закладываются молодые сады. Так, в селе Мамеддере Ходжавендского района появится три ореховых сада. Площадь последнего, создаваемого сегодня, приближается к 100 га.

Подробнее о закладке сада под Ходжавендом можно узнать из репортажа.