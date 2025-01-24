Вестник Кавказа

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана высказал слова соболезнований США после столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе Вашингтона. Предварительно, жертвами трагедии стали 63 человека.

В связи со столкновением пассажирского самолета и военного вертолета вблизи аэропорта Вашингтона МИД Азербайджана выразил соболезнования Соединенным Штатам Америки, говорится в сообщении ведомства.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких, и молимся за выздоровление выживших"

- МИД Азербайджана

Напомним, что на борту упавшего самолета находилось 64 человека, из них 4 были членами экипажа, в вертолете было 3 солдата. По предварительным данным, спасатели нашли 4 выживших. Поиски продолжаются.

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