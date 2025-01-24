МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

МИД Азербайджана высказал слова соболезнований США после столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе Вашингтона. Предварительно, жертвами трагедии стали 63 человека.
В связи со столкновением пассажирского самолета и военного вертолета вблизи аэропорта Вашингтона МИД Азербайджана выразил соболезнования Соединенным Штатам Америки, говорится в сообщении ведомства.
"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких, и молимся за выздоровление выживших"
- МИД Азербайджана
Напомним, что на борту упавшего самолета находилось 64 человека, из них 4 были членами экипажа, в вертолете было 3 солдата. По предварительным данным, спасатели нашли 4 выживших. Поиски продолжаются.