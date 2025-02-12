Кит Келлог: кто такой спецпосланник Трампа по Украине? Биография

Бывший генерал Кит Келлог был назначен спецпредставителем США по Украине после инаугурации президента Дональда Трампа в 2025 году. Расскажем о его биографии, заявлениях по Украине, отношении к России.

Одна из важных фигур в вопросе урегулирования конфликта на Украине со стороны США – Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом специальным представителем по Украине. На фоне прошедших накануне переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии расскажем, кто это и чем он сейчас занимается.

Кит Келлог – кто это?

Джозеф Кит Келлог-младший – американский политик, генерал-лейтенант в отставке, помощник нового президента США Дональда Трампа и спецпосланник по урегулированию конфликта на Украине.

Он родился в американском штате Огайо в 1944 году, вырос в Калифорнии в семье военного. Имеет образование в сфере политологии и международных отношений. Келлог случил в армии США с 1967 по 2003 год. За это время он принял участие во Вьетнамской войне, в Панамской операции и войне в Персидском заливе и дослужился до звания генерал-лейтенанта. После окончания военной карьеры начал заниматься вопросами информационной безопасности.

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В 2016 году, когда проходила первая предвыборная кампания Дональда Трампа, был советником будущего президента по внешней политике, а после стал и.о советника по национальной безопасности США. За время своей политической карьеры Кит Келлог не раз показывал верность Дональду Трампу: он поддержал президента при попытке импичмента, инициированного Нэнси Пелоси в 2019 году, и его кандидатуру во время второй президентской кампании.

Келлог отмечал, что Дональд Трамп, в отличие от других кандидатов, прежде всего думает об Америке, а не о собственном имидже. Бывшему генералу импонирует напор и решительность президента.

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После инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025 года, Кит Келлог стал спецпосланником президента по урегулированию конфликта на Украине. Новый президент поставил ему задачу закончить боевые действия на Украине за 100 дней.

Кит Келлог об Украине

После перехода российско-украинского конфликта в острую фазу в 2022 году Кит Келлог поддержал Киев и оказание ему военной помощи. Позже в 2024 году Келлог заявил, что имеет план урегулирования конфликта: Украина будет получать поддержку США только в случае начала переговоров с Россией. Москва, в свою очередь, также должна быть готовой идти на мир.

Тогда же представители США в лице Кита Келлога, будущего советника по национальной безопасности Майка Уолца и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса встретились с украинской делегацией и обсудили военную помощь и рычаги давления на Россию.

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После инаугурации Дональда Трампа в начале 2025 года Келлог заявил, что у администрации нового президента США есть план для прекращения острой фазы конфликта и начала переговоров России и Украины. С его слов, Трамп в первую очередь хочет остановить кровопролитие, а уже после договариваться о прочном мире.

Американский политик также призывает Украину к проведению новых выборов во время действия военного положения, так как, по его словам, выборы – признак здоровой демократии.

Сегодня, 19 февраля, Кит Келлог приехал в Киев с официальным визитом в рамках своего "европейского турне", включающего Мюнхенскую конференцию и общение с представителями стран ЕС и НАТО. В Госдепартаменте США назвали цель его поездки – проведение жесткой дипломатии для достижения целей Дональда Трампа, которые заключаются в завершении конфликта на Украине.

Кит Келлог: отношение к России

Еще в 2024 году Кит Келлог заявил, что проблемы в отношениях с Москвой необходимо решать при помощи личных договоренностей, а не грубой силы и санкций. Несмотря на это, после инаугурации Трампа он допустил возможность усиления санкционного давления на Россию.

Кроме того, политик заявил о желании США разорвать союзнические отношения России, Ирана и Китая, а также о том, что РФ, вероятно, придется пойти на территориальные уступки при заключении мира с Украиной. О каких именно уступках идет речь, он не уточнил.

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При этом, специальный представитель США по Украине Кит Келлог не ведет переговоров о мире с российской стороной. Его задача общаться с представителями Киева и стран ЕС. Как поясняет сам политик, так выглядит "двусторонний подход" Штатов к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с РФ, Украиной и странами-союзниками.

После состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США назначат специального человека или группу лиц для общения с Москвой. Вероятно, им станет спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также участвовал в переговорах в Саудовской Аравии.