Как Запад реагирует на встречу России и США в Саудовской Аравии?

Европейцы нервно наблюдают за тем, как Трамп "выводит Путина из изоляции".

Встреча в Эр-Рияде приковывает внимание всей мировой общественности. Ведь именно там 18 февраля встретились главы МИД России Сергей Лавров и США Марко Рубио. Переговоры станут первыми официальными контактами между США и Россией после начала военных действий на Украине. Они направлены на нормализацию двусторонних отношений, обсуждение украинского урегулирования и подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Американская газета The New York Times обратила внимание на заявления представителей двух делегаций. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о стремлении к "реальной нормализации" отношений, не исключив возврат в Россию американских нефтяных корпораций. Советник Трампа Стив Уиткофф тоже заявил о желании возобновить экономические связи, чтобы "восстановить связь, доверие и успехи". Два дня назад Рубио в эфире телеканале CBS сказал: "Чтобы забрезжил прогресс в направлении мира, нам предстоит поговорить с русскими".

Находящийся в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал небольшой комментарий NYT, в котором отметил возможность возврата "рано или поздно" американских нефтяных гигантов на российский рынок. Американские ТНК не упустят возможность получить доступ к богатым недрам России, дал понять Дмитриев. Диалог Москвы и Вашингтона поможет активизировать экономические связи, отметил он.

Американская газета обратила также внимание на едва скрываемое возмущение Европы и Украины тем фактом, что "Трамп навяжет Украине мирное соглашение, выгодное России".

"В Европе и на Украине новость о запланированных на вторник переговорах встретили с недоумением и тревогой. Хотя сам Рубио охарактеризовал переговоры как предварительные, в Европе остались недовольны тем, что администрация Трампа не согласовала свой подход к России с союзниками. А украинские чиновники заверили, что отвергнут любое соглашение об их стране, достигнутое без их участия", - говорится в публикации.

Украинский лидер Владимир Зеленский тоже прибыл в Саудовскую Аравию, но на переговоры министров из США и России его не пригласили.

Телеканал CNN свой текст с громким заголовком "Переговоры в Эр-Рияде: Трамп и Путин переписывают мировую дипломатию" начинает рассуждением о том, что Путин находится в приподнятом настроении. "Администрация Дональда Трампа вот-вот положит конец международной изоляции президента России, что указывает на возможность действовать в интересах Москвы за счет традиционных союзников США", - говорится в материале.

Сложная ситуация усугубляется противоречивыми заявлениями Трампа и его помощников, что вызывает опасения, что Вашингтон может согласиться на любую сделку с Кремлем, даже если она будет невыгодной для Украины, беспокоится CNN. В частности, подчеркивается, что Трамп не исключает возможности встречи с Путиным. Автор текста выражает тревогу по поводу отсутствия координации США с Европой перед переговорами в Эр-Рияде и неучастия Украины в них. Такой курс "ослабил западную переговорную позицию", - уверены в CNN.

Либеральный телеканал обеспокоен тем, что на фоне неоднозначных заявлений американской администрации растет опасение, что Дональд Трамп может согласиться на сделку, которая полностью возложит вину за продолжающийся конфликт на Украину, и глава Белого дома "упустил рычаги влияния" на Владимира Путина.

Washington Post пишет, что встреча в Саудовской Аравии знаменует собой резкое изменение после периода "холодных" отношений между Россией и США. Newsweek видит в переговорах Лаврова и Рубио признаки "возможного потепления в российско-американских отношениях после многих лет напряженности". Британская The Guardian пишет, что "быстрая подготовка к встрече усилила беспокойство в Европе, которая не была приглашена на переговоры".

Пока Европа думает о том, как вести себя в новой ситуации и как вернуть себе рычаги влияния на украинский конфликт, хорватский портал Geopolitika выливает на нее "холодный душ".

"Европейские элиты сейчас пребывают в шоке и пытаются сделать все, чтобы остаться в игре хотя бы для видимости в качестве игрока, который что-то решает. На самом деле ничего решать они не будут. Им придется приспособиться и согласиться на переговоры в том формате, который предложит американская сторона. Свой шанс не остаться в изоляции они видят в том, чтобы донести до Трампа, что европейские войска без американского участия не будут проводить никакие мирные операции на Украине или финансировать эту страну", - отмечается в публикации.

Именно поэтому многие европейские лидеры будут "с сожалением и беспокойством" следить за диалогом в Эр-Рияде. Geopolitika, так же как и CNN, обратила внимание на то, что Трамп может "снять международную изоляцию Путина", если переговоры окажутся успешными. В таком случае Россия вернется в западную экономическую систему.

Вдобавок к и так печальным новостям о роли Европы еще один гвоздь в перспективы европейской дипломатии в день переговоров в Эр-Рияде забил замглавы МИД России Александр Грушко. Участие ЕС в предстоящих переговорах по Украине исключено, сказал он.