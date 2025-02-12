Условия для завершения конфликта на Украине назвал Марко Рубио

Глава Госдепа Марко Рубио по итогам переговоров с российской делегацией высокого уровня, которые прошли сегодня в столице Саудовской Аравии, озвучил видение американской стороной процесса завершения конфликта на Украине.

Для окончания украинского конфликта понадобится "сложная и напряженная" дипломатическая работа, которая займет много времени, рассказал госсекретарь Марко Рубио.

Соответствующие заявления он сделал по итогам переговоров с представителями российской стороны, которые состоялись сегодня в Эр-Рияде.

Глава Госдепа подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине уступки должны будут сделать все стороны, причем при полном согласии, а условия мирных договоренностей должны, по словам Рубио, быть "приемлемыми"

Госсекретарь также обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп стремится к "справедливому" завершению конфликта на Украине, причем таким образом, чтобы он не вспыхнул вновь спустя два-три года.

Дипломат уточнил, что к переговорам позже обязан присоединиться ЕС, так как именно Брюссель вводил антироссийские санкции.

Насколько успешными окажутся переговоры по Украине, добавил госсекретарь, станет известно в ближайшие несколько недель: индикатором послужит готовность сторон "выполнять обещания".