Азербайджан вновь напомнил миру о минном терроре Армении

Несмотря на то, что в стране наконец наступил долгожданный мир, почти каждый день на освобожденных землях Азербайджана гремят взрывы – детонируют мины, установленные здесь армянскими оккупантами, они продолжают уносить жизни мирных людей.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и особенно актуален он для Азербайджана, где от взрывов армянских мин почти каждый день погибают мирные люди – на сегодняшний день в постконфликтный период они унесли жизни 350 азербайджанцев, говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Во время почти 30-летней военной оккупации территории Азербайджанской Республики Арменией, а также в нынешний постконфликтный период наша страна, страдающая от минной угрозы, принесшая многочисленные жертвы, подчеркивает важность серьезной борьбы с минной угрозой. Угроза минирования не только замедляет проводимые в регионе восстановительные и строительные работы, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, но и остается источником серьезной опасности для жизни и здоровья наших граждан. Даже после окончания 44-дневной Отечественной войны Армения, вопреки взятым на себя обязательствам, использовала Лачинскую дорогу в незаконных целях. Подтверждением тому служит обнаружение в 2022 году на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов более 2700 противопехотных мин производства Армении 2021 года"

- МИД Азербайджана

В общей сложности на территории Азербайджана к сентябрю 2023 года было выявлено факт установки более 500 тыс мин по периметру освобожденных от оккупации территорий, это красноречиво говорит о масштабах этой угрозы, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Это наглядно продемонстрировало, что заявления о том, что Армения якобы не производила и не использовала мины в течение последних десятилетий, не имеют под собой никаких оснований. В результате минной угрозы со стороны Армении в постконфликтный период в результате взрывов мин, которые происходят почти ежедневно, жертвами стали в общей сложности 350 азербайджанцев. Погибли 65 человек, из них 50 человек были гражданскими лицами, 15-военнослужащими"

- МИД Азербайджана

Особенно поражает география минных происшествий - большинство из них происходили за пределами бывшей линии соприкосновения, в местах расположения гражданских объектов, населенных пунктов, а также кладбищ, а значит, минная угроза со стороны Армении умышленно направлена на увеличение потерь среди гражданского населения, отметили в МИД страны.

"Это является очередным проявлением нынешней этнической ненависти и нетерпимости к азербайджанцам со стороны Армении. Несмотря на неоднократные призывы предоставить карты заминированных территорий с целью положить конец этой угрозе, Армения долгое время вообще отрицала существование подобных карт. Достоверность данных карт, представленных в результате давления, оказанного международным сообществом, составила всего 25%. Более 55% недавних инцидентов с минами произошли за пределами территорий, указанных в картах"

- МИД Азербайджана

Азербайджан в очередной раз призвал международное сообщество принять последовательные меры в целях осуждения минной угрозы со стороны Армении, представления ею минных карт, а также оказания поддержки в устранении минной угрозы в Азербайджане, - говорится в заявлении.

Почему Армения все еще не выдает карты Азербайджану?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на приметы реваншизма в том, что Армения не отдает карты минных полей Азербайджану.

"С одной стороны, армянская дипломатия считает эти карты одним из ресурсов для усиления своих переговорных позиций. Поэтому Ереван их выдает помалу и редко. Рационального объяснения этому нет, ведь действительно, если война закончена, то нужно эти карты отдать, чтобы Азербайджан мог разминировать земли, более не являющиеся зоной боевых действий", - прежде всего сказал он.

"Но с другой стороны, как раз это позволяет предположить, что для Армении война, видимо, все еще не закончена. Если она не отдает карты минных полей, значит, эти минные поля, расположенные на земле Азербайджана, и не только на границе, но и в глубине азербайджанских территорий, могут рассматриваться как один из ресурсов обороны Армении", - пояснил Станислав Ткаченко.

Как заставить Армению отдать карты?

Эксперт сообщил, что для изъятия карт из Армении нужно убедить армянские власти в бесповоротном завершении Карабахской войны, невозможности реванша и безальтернативности мира в текущих реалиях. "Поведение властей Армении сейчас – это одна большая проблема. Они считают, что незаслуженно проиграли в войне, что их предали, не оказали помощи. Поэтому, видимо, часть армянской элиты или руководства считает, что результаты конфликта могут быть пересмотрены", - указал он.

"Здесь речь может идти не о какой-то реанимации вопроса Карабаха, но о восприятии армянами в целом окончания Карабахской войны, а также решения нынешних сложных вопросов с анклавами. Я думаю, что только этим можно объяснить позицию Армении. Убедить их вряд ли кто-то сможет. Мы не сумели. Следующие, видимо, американцы, кто может попытаться как-то изменить армянское восприятие реалий", - заключил Станислав Ткаченко.