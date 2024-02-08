Азербайджан назвал количество обезвреженных мин на освобожденных территориях

Всего на освобожденных территориях Азербайджана было обезврежено 112 193 единиц боеприпасов.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) проинформировало о том, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях республики было обезврежено 62 228 неразорвавшихся боеприпасов, 31 175 противопехотных и 18 790 противотанковых мин. Таким образом, всего - 112 193 единиц.

Уточняется, что за период с 10 ноября 2020 года по 14 февраля 2024 года на освобожденных территориях было разминировано 118 502,6 га.

Также в Агентстве особо подчеркнули, что за данный период жертвами мин стали 345 человек, из них 280 получили ранения, 65 погибли.