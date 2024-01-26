Автоматы и гранаты найдены в музыкальной школе в Ходжалы

Настоящий склад оружия был обнаружен оперативниками в селе Ханабад Ходжалинского района Азербайджана. По факту организована проверка.

Пресс-службы МВД Азербайджана проинформировала о том, что в музыкальной школе в селе Ханабад Ходжалинского района, обнаружены оружие и боеприпасы

«11 автоматов «Калашников», три пулемета «ПК», три гранатомета "РПГ-7", 10 гранатометных снарядов, 14 воспламенителей, гранатомет "МУХА", один газовый поршень в кремневой раме пулемета марки "ПК", 35 автоматных магазинов, четыре автоматных прицела, 30 ручных гранат "F1", 45 воспламенителей для гранат, ручная граната "М-75", 19 820 патронов калибра 5,45 мм, 8 050 патронов калибра 7,62 мм»

– пресс-служба регионального представительства МВД Азербайджана

В ведомстве отметили, что это далеко не полный список боеприпасов. По факту организовано расследование.