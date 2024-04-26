Российские миротворцы прощаются с Карабахом

В карабахском городе Ходжалы, освобожденном от армянской оккупации, проходит торжественная церемония, посвященная выводу российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

В городе Ходжалы в Карабахе сегодня проходит торжественное мероприятие, посвященное выводу из региона российского миротворческого контингента, введенного в 2020 году – в нем принимают участие высокопоставленные военнослужащие министерств обороны Азербайджана и России.

Процесс вывода миротворческого контингента с территории Азербайджана продолжается, российские миротворцы покидают Карабах согласно установленному плану, он завершится в ближайшее время, - заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов, передает Sputnik Азербайджан.

После завершения официальной части мероприятия для военнослужащих будет организован большой концерт.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал: о выводе российских миротворческих сил с территории Карабахского экономического района Азербайджана сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это подтвердил и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По данным дипломатического источника, вывод войск будет происходить в несколько этапов через Дагестан.