Россия и Турция закрыли мониторинговый центр в Азербайджане

Турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратил свою работу. По случаю его закрытия была проведена торжественная церемония.

В Агдаме состоялась закрытие совместного мониторингового центра России и Турции. Торжественная церемония состоялась сегодня в присутствии представителей властей.

На церемонии выступил глава Генштаба ВС Азербайджанской Республики, генерал-полковник Керим Велиев.

Он заявил, что за 3 года работы центра был выполнен ряд работ, которые способствовали обеспечению мира и стабильности в регионе.

Как отметил Велиев, в результате проведения антитеррористических мероприятий на территории Карабахского экономического района незаконные вооруженные группировки Армении были полностью выведены из региона.

"По этой причине задачи совместного мониторингового Центра считаются выполненными. Согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, начат процесс полного вывода с территории страны миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики. Выражаю особую благодарность военнослужащим Турции и России за добросовестную и мужественную службу во имя мира и стабильности в регионе, желаю им успехов в дальнейшей службе"

– Керим Велиев

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Минобороны Турции Зеки Актюрк во время общения с прессой сообщил, что центр прекращает свою работу.

В ведомстве уточнили, что мониторинговый центр был создан в 2021 году в рамках соглашения между Азербайджаном, Россией и Турцией.

Его основной целью был контроль над ситуацией на территории Карабахского экономического района и предотвращение нарушения закона.

После того как Азербайджана в сентябре прошлого года восстановил суверенитет и целостность территории страны, необходимость в центре отпала и российские миротворцы начали уезжать из региона.