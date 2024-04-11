Российско-турецкий мониторинговый центр завершит работу в Агдаме

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, действовавший на протяжении более чем трех лет в Агдаме, постепенно завершает работу. Его закрытие анонсировали в Минобороны Турции.

Российско-турецкий мониторинговый центр, запущенный в январе 2021 года в Агдаме, в скором времени прекратит свою работу, сообщили в Минобороны Турции.

Как передает АПА, в ведомстве заявили о продолжении завершения работы центра. Процесс идет при координации со стороны Москвы и Баку.

Он создавался с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня и пресечения правонарушений в Карабахском регионе Азербайджана. Центр был открыт в соответствии с меморандумом, заключенным Москвой и Анкарой.

Учреждение было запущено 30 января 2021 года. Оно расположилось в Агдаме.