Вестник Кавказа

Армянские оккупанты заминировали леса вокруг Ходжалы и Шуши

Армянские оккупанты заминировали леса вокруг Ходжалы и Шуши
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные заминировали до 480 км участков на территории Карабаха. В том числе, мины заложены в лесных массивах вокруг Ходжалы и Шуши.

После 44-дневной Отечественной войны армянскими военнослужащими было заминировано до 480 км участков. Глубина заминированных участков составила порядка 2 километров. В том числе мины были заложены около 100 км от вершины Бузлуг до горы Лачин.

«В Карабахском экономическом районе мины были установлены в основном вблизи населенных пунктов и кладбищ, в лесных массивах вокруг Ходжалы и города Шуша, а также на автомагистралях»

– Минобороны Азербайджана

Напомним, что за январь от армянских мин очищено 735 гектаров азербайджанских земель. 

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