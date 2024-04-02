Российские миротворцы разминируют Ходжалы

Российские миротворцы будут задействованы в операциях по разминированию Ходжалы. Ведутся соответствующие работы, к разминированию будет привлечена техника.

Глава правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов рассказал об участии российских миротворческих сил в операциях по разминированию и обезвреживанию мин в Карабахском экономическом районе.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся соответствующие работы, связанные с документацией участия миротворческого контингента в операциях по разминированию.

Сулейманов отметил, что к разминированию будут привлечены необходимая техника и собаки минно-розыскной службы. По его словам, процесс аккредитации завершится 6 апреля.

Глава правления Агентства добавил, что операционные мероприятия по разминированию начнутся в Ходжалы.