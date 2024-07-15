В Карабахе продолжают находить оружейные тайники террористов

Покидая освобожденный от оккупации Карабах, армянские террористы оставили в тайниках серьезный запас оружия и боеприпасов, строя планы по реваншу: сотрудники МВД Азербайджана регулярно находят его в Ханкенди, Шуше и Ходжалы.

Сотрудники министерства внутренних дел Азербайджана за последнюю неделю обнаружили множество тайников со спрятанным оружием, которые оставили после своего бегства после Отечественной войны армянские оккупанты, сообщили в пресс-службе МВД страны.

Так, всего за неделю, с 17 по 24 августа, азербайджанские полицейские отыскали в тайниках и изъяли в Ханкенди 26 автоматов, 4 пистолета, 7 винтовок, 44 гранаты, 19 запалов, 2 прицела, 2 прибора ночного видения, 2 снаряда, 1 шашку тротила, 3 штык-ножа, 65 обойм, 2275 патронов различного калибра и другие боеприпасы, передает АЗЕРТАДЖ.

Тайник в Шуше оказался скромнее – из него извлекли 1 пистолет, 1 снаряд, 3 гранаты, 2 запала, 4 обоймы, 125 патронов различного калибра, а в Ходжалинском районе – 2 автомата, 4 обоймы и 174 патрона различного калибра.

Работа по розыску и обезвреживанию опасных пережитков минувшей войны на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана ведется постоянно – это одно из основных направлений деятельности привлеченных к службе сотрудников органов внутренних дел, добавили в МВД страны.