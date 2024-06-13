Компанию молодежи задержали за стрельбу в Ереване

Группу лиц, состоящую из двух молодых людей и двух девушек, задержала ереванская полиция. Накануне они устроили стрельбу из личного автомобиля. Дело передано следователям для уточнения деталей произошедшего.

Правоохранительные органы Армении задержали группу лиц, причастных к недавней стрельбе из автомобиля в Ереване. Об этом рассказали в полиции республики.

«4 июля в 02:00 служащие патрульной службы полиции МВД Армении по городу Еревану задержали на улице Аргишти и доставили в центральное отделение полиции молодых людей 20 и 23 лет и девушек 18 и 19 лет. Они открыли огонь из автомобиля марки Opel на мосту «Победа»

- Полиция Армении

В автомобиле правонарушителей было найдено огнестрельное оружие. Само транспортное средство отправлено на штрафную стоянку.

Сейчас заведенное дело отправилось на рассмотрение в следственный отел для дальнейшего уточнения деталей.