В Ереване выросло число пострадавших в ночных беспорядках

Сегодня к утру после стычек с полицией в Ереване обратились за медицинской помощью около ста человек, сообщили в Минздраве Армении: армянские медики всю ночь выхаживали пострадавших.

В Армении за ночь число пострадавших в стычках с полицейскими в Ереване выросло до 98 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции"

- пресс-релиз Минздрава Армении

Всего 66 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи были отправлены домой, 32 человека госпитализированы – они продолжают лечение, добавили в пресс-службе министерства.

Накануне вечером у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что накануне в ходе беспорядков на проспекте Баграмяна в Ереване у здания парламента было задержано 98 нарушителей общественного порядка, помощь медиков понадобилась десяти полицейским, а всего к врачам обратились 79 человек, как гражданских, так и правоохранителей. Шестеро были отпущены после оказания помощи.