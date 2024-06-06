Протестующие против Пашиняна штурмуют парламент Армении

Протесты вылились в столкновения с полицией у здания парламента Армении в Ереване. Сначала на месте событий началась давка, потом демонстранты пошли на штурм Нацсобрания, и силовики начали применять светошумовые гранаты. Фото и видео с места событий распространяются в Telegram.

Обстановка на акции протеста у парламента Армении обострилась – полиция жестко подавляет начавшиеся беспорядки.

Сначала митингующие во главе с архиепископом Багратом Галстаняном попытались пройти к зданию парламента, где выступал премьер-министр Никол Пашинян, силовики преградили им путь, началась давка, в которой пострадали три человека.

Позже в парламенте произошла драка между оппозиционерами и представителями правящей партии. Узнав об этом, несколько оппозиционных депутатов тоже попробовали пройти в Нацсобрание, но полиция не пустила и их. В итоге демонстранты попробовали прорвать оцепление, стали кидать в правоохранителей бутылки с водой и камни.

Тогда полицейские применили светошумовые гранаты. Судя по видеозаписям с места событий, есть пострадавшие. Одному мужчине оторвало пальцы, ему оказывает помощь скорая, передает Sputnik Армения.

В это время в парламенте продолжается заседание. Спикер Ален Симонян заявил, что гранаты были использованы законно, после того, как лидер протестов Баграт Галстанян спровоцировал протестующих атаковать полицейских и прорываться к парламенту.

Ранее Никол Пашинян объяснил усиленную охрану парламента готовящимися провокациями со стороны демонстрантов.

По последним данным, полиция задержала порядка 60 участников протестов.